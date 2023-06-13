الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبوحديد: يجب العمل على إنشاء صوامع كافية لتخزين القمح

أيمن أبو حديد
أيمن أبو حديد

قال أيمن أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، إن تعدد الكيانات التي تمثل الفلاحين الذي تخطى عددها لأكثر من ٢٠ جهة، أمر يحتاج إلى إعادة النظر، مطالبًا بضرورة توحيدها ويكون هناك جهة واحدة تمثلهم.

جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير- دعم الزراعة والائتمان والديون.

ونوه إلى أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تجريفها، مطالبًا بتطوير الري الحقلي والحديث والذي يوفر ١٣ مليون كيلو متر مربع مقارنة بالري بالغمر والعادي.

واختتم وزير الزراعة الأسبق أنه يجب العمل على إنشاء الصوامع الكافية لتخزين القمح حتى نستوعب الكميات الي تنتج سنويًا في مصر وتقليل الفاقد.

أيمن أبو حديد وزير الزراعة لجنة الزراعة المحور الاقتصادي الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

785 ألف جنيه.. شاب يعيد مبلغًا حُوّل له عن طريق الخطأ: "الحلال أفضل"

عاصفة ترابية تضرب أسيوط.. ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث طارئ

بعد وفاة الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بالغربية.. مصدر بالمنطقة: ندرس تكريم أسرته

النائب العام يعقد لقاءات بالقيادات القضائية بالعاصمة الفرنسية

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

الفرق المتأهلة لمونديال كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 وموعد وجوائز البطولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطني الفلسطيني" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة