أبوحديد: يجب العمل على إنشاء صوامع كافية لتخزين القمح

قال أيمن أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، إن تعدد الكيانات التي تمثل الفلاحين الذي تخطى عددها لأكثر من ٢٠ جهة، أمر يحتاج إلى إعادة النظر، مطالبًا بضرورة توحيدها ويكون هناك جهة واحدة تمثلهم.

جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير- دعم الزراعة والائتمان والديون.

ونوه إلى أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تجريفها، مطالبًا بتطوير الري الحقلي والحديث والذي يوفر ١٣ مليون كيلو متر مربع مقارنة بالري بالغمر والعادي.

واختتم وزير الزراعة الأسبق أنه يجب العمل على إنشاء الصوامع الكافية لتخزين القمح حتى نستوعب الكميات الي تنتج سنويًا في مصر وتقليل الفاقد.