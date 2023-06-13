كواليس رفض الملك تشارلز مقابلة الأمير هاري أو دعوته على عيد ميلاده

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، تفاصيل رفض الملك تشارلز الثالث لقاء نجله الأصغر الأمير هاري خلال تواجد الأخير في لندن الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير أنه على مدار سنوات، أثار الأمير هاري وميجان ماركل الاضطرابات في العائلة المالكة، ولكن يبدو أن الملك تشارلز سأم تصرفات نجله غير المسؤولة والتي دائمًا ما تضع العائلة في موقف حرج.

غضب الملك تشارلز من هاري

وتابع التقرير، أنه للمرة الأولى يرفض الملك تشارلز لقاء نجله المدلل، الذي ظل يدافع عنه أمام العائلة طيلة السنوات الماضية، حيث ازداد سخط الملك من تصريحات نجله النارية دائمًا والتي تلقي بظلالها السيئة على أشهر عائلة مالكة في العالم.

وقال مصدر ملكي مقرب من الملك تشارلز: "الملك يسعى لمقابلة هاري في كل مرة يتواجد فيها ببريطانيا، ويدافع عنه دائمًا، ولكنه الآن تجاوز مرحلة الحزن والحيرة من نجله، حيث يعاني من الإحباط من عدم توقف نجله عن إحراج عائلته".

وتابع: "موقف الملك جاء بعد ظهور هاري وميجان على التلفاز عدة مرات ومذكرات دوق ساسكس "سبير" التي فتح فيها النيران على شقيقة وزوجة والده، ليتحول هاري من الأمير المدلل المحبوب من الجميع، لشخصية منبوذة لم يعد والده حتى يستطيع التعامل معه".

وأضاف: "خلال جلسة محاكمة الأمير هاري، شعر الجميع أن الأمير فقد كل ما ينتمي لبريطانيا، فلم يعد يستطيع التصرف بحذر أو كونه أميرًا، حرق نفسه بنفسه، وفقد جاذبيته وشعبيته الكبرى في المملكة المتحدة، وضع نفسه وبلاده في موقف محرج".

وأوضحت الصحيفة أنه على الجانب الآخر رفض الملك تشارلز توجيه دعوة لهاري وميجان لحضور حفل عيد ميلاده نهاية الأسبوع الحالي.

وتابعت أن دوق ودوقة ساسكس لم يتلقى للمرة الأولى دعوة حضور حفل عيد ميلاد الملك، ما يعكس مدى توتر العلاقات بين الأمير هاري والملك تشارلز، حيث تُعدّ هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها الملك موقف حاسم من نجله، ويرفض لقاءه أو حتى التحدث معه، علمًا بأن الملك تشارلز كان من أبرز أعضاء العائلة المالكة الذي حافظ على اتصاله بالأمير هاري بعد رحيله عن العائلة المالكة رسميًا مطلع عام 2021.