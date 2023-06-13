الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسى: مونديال قطر آخر مشاركة لي في كأس العالم مع الأرجنتين

ميسي
ميسي

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل حديثًا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، عن عدم مشاركته في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقاد “ميسي” التانجو للتتويج ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر خلال ديسمبر الماضي، للمرة الثالثة في تاريخهم والأولى في مسيرة اللاعب.

وقال “ميسي” في تصريحات لصحيفة “titan sports ” الصينية: “لا أعتقد أنني سوف أشارك في كأس العالم المقبل، قلت ذلك سابقاً، ولم أغير رأيي”.

وكشف ميسي، الأربعاء الماضي، عن وجهته المقبلة بعد رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان.

ويُعد “ميسي” لاعبًا حرًا بعدما قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي انتهى بنهاية الموسم.

أكد “ميسي” أنه لن يذهب إلى برشلونة، واختار اللعب إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أن ميسي اتخذ قراره باللعب لإنتر ميامي، وسيتم إعلان الانتقال بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

أضاف رومانو أن ميسي سيلعب في الدوري الأمريكي الموسم المقبل، ولا توجد أي فرص لـ برشلونة رغم محاولاتهم لتحقيق ذلك.

ميسى ليونيل ميسى كأس العالم إنتر ميامي قطر

الأكثر قراءة

أشرف زكى: ليلى طاهر بصحة جيدة وشائعة وفاتها "سخيفة"

محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.. إنجاز لتداول 15 مليون طن بضائع سنويا

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

785 ألف جنيه.. شاب يعيد مبلغًا حُوّل له عن طريق الخطأ: "الحلال أفضل"

إحالة 3 يمنيين جلبوا 20 كيلو من مخدر الآيس للبلاد للمفتى

تفاصيل معاينة حادث مصرع وإصابة 17 شخصًا بالصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟