ميسى: مونديال قطر آخر مشاركة لي في كأس العالم مع الأرجنتين

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل حديثًا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، عن عدم مشاركته في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقاد “ميسي” التانجو للتتويج ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر خلال ديسمبر الماضي، للمرة الثالثة في تاريخهم والأولى في مسيرة اللاعب.

وقال “ميسي” في تصريحات لصحيفة “titan sports ” الصينية: “لا أعتقد أنني سوف أشارك في كأس العالم المقبل، قلت ذلك سابقاً، ولم أغير رأيي”.

وكشف ميسي، الأربعاء الماضي، عن وجهته المقبلة بعد رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان.

ويُعد “ميسي” لاعبًا حرًا بعدما قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي انتهى بنهاية الموسم.

أكد “ميسي” أنه لن يذهب إلى برشلونة، واختار اللعب إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أن ميسي اتخذ قراره باللعب لإنتر ميامي، وسيتم إعلان الانتقال بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

أضاف رومانو أن ميسي سيلعب في الدوري الأمريكي الموسم المقبل، ولا توجد أي فرص لـ برشلونة رغم محاولاتهم لتحقيق ذلك.