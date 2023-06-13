الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الاتحاد البرازيلى: هدفنا التعاقد مع "أنشيلوتى" وهذا موقفنا من الانتظار لـ2024

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

تحدث إدنالدو رودريجز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن موقف الاتحاد من المفاوضات مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

وكشف رودريجز عن رغبة الاتحاد البرازيلي في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني خلفًا لتيتي الذي رحل عقب توديع البرازيل لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال “رودريجز” في تصريحات نشرتها وكالة “رويترز”: "في حالة انتظارنا حتى 2024 لن أتخذ القرار بشكل فردي وسيتوجب علي الاستماع ومناقشة فريق العمل واللاعبين لأنه يجب سماعهم".

وأضاف: "القرار يجب أن يتناسب مع تفكير اللاعبين لذا هو شىء يجب علينا مناقشته في المستقبل".

وواصل: "نحن لدينا هدف واضح وهو التعاقد مع أنشيلوتي وسنعمل على تحقيق هذا الهدف".

وأكمل: "سأبقى في إسبانيا حتى 18 يونيو وحددنا بالفعل مقابلتين، لا يمكنني القول في العلن أنها ستكون مع أنشيلوتي نفسه، ولكننا نأمل أن نعود للبرازيل برسالة أكثر وضوحًا بخصوصه".

أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريال مدريد البرازيل

الأكثر قراءة

محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.. إنجاز لتداول 15 مليون طن بضائع سنويا

أشرف زكى: ليلى طاهر بصحة جيدة وشائعة وفاتها "سخيفة"

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

785 ألف جنيه.. شاب يعيد مبلغًا حُوّل له عن طريق الخطأ: "الحلال أفضل"

إحالة 3 يمنيين جلبوا 20 كيلو من مخدر الآيس للبلاد للمفتى

تفاصيل معاينة حادث مصرع وإصابة 17 شخصًا بالصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟