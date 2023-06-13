رئيس الاتحاد البرازيلى: هدفنا التعاقد مع "أنشيلوتى" وهذا موقفنا من الانتظار لـ2024

تحدث إدنالدو رودريجز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن موقف الاتحاد من المفاوضات مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

وكشف رودريجز عن رغبة الاتحاد البرازيلي في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني خلفًا لتيتي الذي رحل عقب توديع البرازيل لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال “رودريجز” في تصريحات نشرتها وكالة “رويترز”: "في حالة انتظارنا حتى 2024 لن أتخذ القرار بشكل فردي وسيتوجب علي الاستماع ومناقشة فريق العمل واللاعبين لأنه يجب سماعهم".

وأضاف: "القرار يجب أن يتناسب مع تفكير اللاعبين لذا هو شىء يجب علينا مناقشته في المستقبل".

وواصل: "نحن لدينا هدف واضح وهو التعاقد مع أنشيلوتي وسنعمل على تحقيق هذا الهدف".

وأكمل: "سأبقى في إسبانيا حتى 18 يونيو وحددنا بالفعل مقابلتين، لا يمكنني القول في العلن أنها ستكون مع أنشيلوتي نفسه، ولكننا نأمل أن نعود للبرازيل برسالة أكثر وضوحًا بخصوصه".