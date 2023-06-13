الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة توعية حول مخاطر الإدمان بالإسماعيلية

وزارة العمل
وزارة العمل

نظّمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوة للتوعية من خلال إدارة التنظيم والإدارة بالمديرية، وذلك بمصنع فريش بالمنطقة الصناعية، في ضوء استكمال سلسلة ندوات التوعية عن مبادئ الإسعافات الأولية ومخاطر الإدمان التي بدأتها المديرية بالتعاون المستمر مع جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف التي تقوم بها المديريات داخل المنشآت المختلفة والتواجد المستمر بين العاملين وتعزيز علاقات العمل بين طرفيّ العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية في تقريره للوزارة، أنه تم تنظيم الندوة، تحت إشراف المديرية، حيث ألقت الدكتورة سامية الحسيني، أستاذ مساعد التمريض الباطني بكلية التمريض، محاضرة تناولت فيها محاور التوعية عن مبادئ الإسعافات الأولية، واستعرضت مراحل فحص المصاب وأهم محتويات حقيبة الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات والجروح ومضاعافات النزيف، وكذلك بتوضيح علامات توقف عضلة القلب والتنفس.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تضمنت أيضًا محاضرة قدّمها الدكتور أحمد هشام، بكلية التمريض تناولت التوعيه الصحية الإرشادية لمواجهة ومكافحة ظاهرة الإدمان والعوامل التي تسبب ذلك وطرق الوقاية والعلاج منه، وتحت إشرف تنفيذي من أميرة إبراهيم محمد، مدير إدارة التنظيم والادارة بالمديرية.

مديرية العمل محافظة الإسماعيلية ندوة المنطقة الصناعية ندوات التوعية

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

باستثمارات 15 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمشروع تصنيع الهياكل الفولاذية بالسخنة

محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.. إنجاز لتداول 15 مليون طن بضائع سنويا

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع الشرائح

متغيبة عن المنزل.. غرق فتاة فى مياه ترعة السلام بالدقهلية

وزارة العمل: تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟