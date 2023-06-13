الغربية تكرم أبطال العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة"

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مساء أمس الاثنين، فعاليات العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة"، والذي عرض على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى على مدار أسبوع، بدءا من يوم 6 يونيو، حتى يوم 12 من الشهر الحالي.

أحداث المسرحية مأخوذة عن قصة الكاتب والرسام السويسري فريدريش دورينمات، حول شرط غريب تشترطه سيدة ثرية من أجل إقامة عدد من المشروعات في قرية فقيرة يعاني أهلها من البؤس، حيث تطالبهم بقتل أحد أفراد القرية، لكنها تقابل بموجة من الرفض الشديد من قبل أهالي القرية، فيما يحاول بعض الأشخاص إقناع السيدة الغنية بالتغاضي عن هذا الشرط المريب، حتى تتكشف بعض الأمور التي تكشف عنها أحداث المسرحية.

"الزيارة الأخيرة" من بطولة فرقة مسرح 23 يوليو المسرحية، ومن بينهم: سيد الحسيني، محمد العطافي، شدى عصام، سلمى كريم، أحمد صالح، عبد العزيز خفاجي، أحمد ذكي، دراماتورج حسام العجوز، ألحان أحمد الشريف، أشعار مجدي الحمزاوي، ديكور محمد غانم، كوريوجراف وإضاءة إبراهيم الطنطاوي، مخرج منفذ أحمد عبد السلام، ومن إخراج عبد الرحمن سالم.

يذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

من جانبه، حرص الأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة بمحافظة الغربية على تكريم أبطال العمل المسرحي، بمنحهم شهادات التقدير والتميز لنجوم العرض المسرحي وطاقم العمل بعد النجاح الكبير الذي شهدته العروض، والتي استحوذت على مشاهدات كبيرة من جانب أهالي الغربية التي ملأت جنبات المسرح طيلة ايام العرض.

ثقافة الشلاتين تختتم عرض "سموكة" ضمن مسرح الطفل

ويشار إلى أن قصر ثقافة الشلاتين، اختتم أمس الاثنين، ختام العرض المسرحي "سموكة" والذي قدم بتقنية المسرح الأسود، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتدور أحداثه حول سمكة متمردة دائمة العند تترك المنزل للاعتماد على نفسها إلا أنها صغيرة وليست لديها خبرة في الحياة و تقابل العديد من الصعاب.

العرض تأليف د. أماني الجندي، ديكور الفنان شعبان أبو الفضل، من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وقدمه فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، ضمن عروض إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.