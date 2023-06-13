الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تلتقي رئيس الوزراء ووزير الثقافة القطريين لدعم آليات التعاون الثقافي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، لبحث أوجه دعم آليات التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك خلال لقاءين منفصلين ضمن زيارتها لدولة قطر، للمشاركة بافتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب.

وتناول اللقاءان، أهمية دعم أطر التعاون بالمجالات الثقافية، وقيمة القوة الناعمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرضت وزيرة الثقافة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيلها.

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الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الخارجية القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري

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