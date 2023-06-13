إصابة 10 فى حادث إطلاق نار جماعى بمدينة دينفر الأمريكية

أصيب 10 أشخاص، الثلاثاء، جراء حادث إطلاق نار بمدينة دينفر عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن 10 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار جماعي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في دنفر في منطقة كان يحتفل فيها مشجعو كرة السلة بفوز فريق "دنفر ناجتس" بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، وتم اعتقال أحد المشتبه بهم، وذلك وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة دنفر في بيان اليوم إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 12:30 صباحًا - بعد حوالي 3 ساعات ونصف الساعة من المباراة - وكان ثلاثة من المصابين في حالة حرجة، مشيرة إلى أن المشتبه به، وهو رجل، أحد الأشخاص السبعة الذين أصيبوا بجروح يعتقد أنها لا تهدد حياتهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة دوج شيبمان إن السبب الذي أدى إلى هذه المشاجرة التي أدت إلى إطلاق الرصاص، لا يزال هذا قيد التحقيق، مشيرا إلى أن الحادث وقع في المنطقة التي كان بها أكبر تجمع للناس للاحتفال بفوز بفريقهم بالبطولة.