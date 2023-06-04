الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين فى إطلاق نار على نصب تذكارى بشيكاغو

إطلاق نار
إطلاق نار

قالت الشرطة في ولاية شيكاغو، إن إطلاق نار اندلع في نصب تذكاري في ويست سايد في شيكاغو في اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وقال نائب رئيس شرطة شيكاغو، أدناردو جوتيريز، إن الضحايا كانوا في نصب تذكاري للاحتفال بذكرى رجل قُتل في حادث سيارة قبل أربع سنوات عندما بدأت مشاجرة.

كانت المرأة التي توفيت تبلغ من العمر 25 عامًا. قال مسئولون إنها أصيبت بعدة أعيرة نارية. وجدها الضباط على الأرض، غير مستجيبة، وتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاتها. ولم يتم الكشف عن هوية المرأة علنًا.

وقالت السلطات، إن رجلا (29 عاما) نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة. وقد أصيب بطلقات نارية في صدره وذراعه.

وذكرت الشرطة إن فتاة تبلغ من العمر 17 عاما أصيبت بعيار ناري في ساقها كانت أصغر ضحايا إطلاق النار. 

وتم نقل مراهق إلى المستشفى في حالة جيدة. رجل يبلغ من العمر 27 عامًا أصيب بعيار ناري في ساقه، ورجل يبلغ من العمر 29 عامًا أصيب بطلق ناري في الذراع، وامرأة تبلغ من العمر 28 عامًا أصيبت بعيار ناري في الأذن، و 28 عامًا- كما تم نقل رجل عجوز مصاب بطلقات نارية في ساقه وذراعه إلى المستشفى في حالة جيدة، بحسب CBS نيوز.

وقالت الشرطة، إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات. قال جوتيريز إن الشرطة ليست متأكدة من عدد الأشخاص الذين فتحوا النار، لكن يبدو أن الأعيرة النارية جاءت من شخص ما في الحشد بالحدث.

الشرطة ولاية شيكاغو نصب تذكاري ويست سايد نائب رئيس شرطة شيكاغو أدناردو جوتيريز

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