الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أكساد" تبحث مخاطر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"  عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية لبحث مخاطر التغيرات المناخية علي الأمن الغذائي العربي ودور مشروعات "أكساد"، في التخفيف من هذه الآثار، فضلا عن تزويد تونس بعدد من الاغنام العواس والماعز الشامي لتفعيل برنامج تطوير الثروة الحيوانية.

وأكد وزير الفلاحة والموارد  المائية التونسي أهمية برامج التعاون بين الوزارة ومركز "أكساد"، مشيدا بالدور المهم الذي يلعبه مركز أكساد" في المنطقة العربية في المجال الزراعي، خاصة في ظل التغيرات المناخية ومتطلبات المرحلة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي ومواكبة التطور التكنولوجي وحوكمة القطاع.

من جهته، أشاد الدكتور نصرالدين العبيد بالتعاون مع تونس، والرؤية والاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الفلاحة التونسية خاصة وان لديها خبرة متقدمة في العديد من المجالات التي تساهم في تحقيق النجاح المطلوب في لتطوير القطاع الفلاحي الزراعي.

وأضاف العبيد، أن مركز أكساد يعمل على نقل الخبرات التونسية إلى المنطقة العربية خاصة في مجال حصاد واستخدام المياه والإرشاد الزراعي وبناء القدرات، معربا عن استعداد المركز لتقديم كل ما هو مطلوب من الخبرة الفنية والعلمية في مجال اعتماد اصناف من القمح والشعير المقاومة للجفاف والأمراض وتزويد الجانب التونسي منها، والعمل على التحسين الوراثي للمجترات الصغيرة وتزويد تونس بعدد من الاغنام العواس والماعز الشامي لتفعيل برنامج تطوير الثروة الحيوانية.

وأشار مدير "أكساد" إلى أهمية  تعزيز وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثنائية والتوسع حتى تشمل مقترحات أخرى استجابة لضرورة المرحلة ومتطلباتها، وذلك على ضوء تكليف المركز بعدد من المشاريع التنموية والاستراتيجية الزراعية من قبل القمة العربية بدورتها 31 في الجزائر، لافتا إلى الاتفاق بين الطرفين على رفع مستوى التعاون المشترك من خلال تشكيل فريق فني لمتابعة الأعمال بشكل دائم لخدمة الأمن الغذائي العربي.

-أكساد تبحث مخاطر التغيرات المناخية على الامن

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

باستثمارات 15 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمشروع تصنيع الهياكل الفولاذية بالسخنة

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع الشرائح

محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.. إنجاز لتداول 15 مليون طن بضائع سنويا

رئيس الوزراء: العلاقات المصرية العراقية تاريخية ممتدة الجذور

متغيبة عن المنزل.. غرق فتاة فى مياه ترعة السلام بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟