"أكساد" تبحث مخاطر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي

التقى الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية لبحث مخاطر التغيرات المناخية علي الأمن الغذائي العربي ودور مشروعات "أكساد"، في التخفيف من هذه الآثار، فضلا عن تزويد تونس بعدد من الاغنام العواس والماعز الشامي لتفعيل برنامج تطوير الثروة الحيوانية.

وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي أهمية برامج التعاون بين الوزارة ومركز "أكساد"، مشيدا بالدور المهم الذي يلعبه مركز أكساد" في المنطقة العربية في المجال الزراعي، خاصة في ظل التغيرات المناخية ومتطلبات المرحلة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي ومواكبة التطور التكنولوجي وحوكمة القطاع.

من جهته، أشاد الدكتور نصرالدين العبيد بالتعاون مع تونس، والرؤية والاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الفلاحة التونسية خاصة وان لديها خبرة متقدمة في العديد من المجالات التي تساهم في تحقيق النجاح المطلوب في لتطوير القطاع الفلاحي الزراعي.

وأضاف العبيد، أن مركز أكساد يعمل على نقل الخبرات التونسية إلى المنطقة العربية خاصة في مجال حصاد واستخدام المياه والإرشاد الزراعي وبناء القدرات، معربا عن استعداد المركز لتقديم كل ما هو مطلوب من الخبرة الفنية والعلمية في مجال اعتماد اصناف من القمح والشعير المقاومة للجفاف والأمراض وتزويد الجانب التونسي منها، والعمل على التحسين الوراثي للمجترات الصغيرة وتزويد تونس بعدد من الاغنام العواس والماعز الشامي لتفعيل برنامج تطوير الثروة الحيوانية.

وأشار مدير "أكساد" إلى أهمية تعزيز وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثنائية والتوسع حتى تشمل مقترحات أخرى استجابة لضرورة المرحلة ومتطلباتها، وذلك على ضوء تكليف المركز بعدد من المشاريع التنموية والاستراتيجية الزراعية من قبل القمة العربية بدورتها 31 في الجزائر، لافتا إلى الاتفاق بين الطرفين على رفع مستوى التعاون المشترك من خلال تشكيل فريق فني لمتابعة الأعمال بشكل دائم لخدمة الأمن الغذائي العربي.