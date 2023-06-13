الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: دورة تدريبية بمجال صناعة العطور.. وندوة للتوعية بالصحة فى الإسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بشأن تنظيم دورة تدريبية في مجال صناعة العطور بمركز تدريب مهني محرم بك، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المستقلين الدولية ioi، لعدد 15 متدربا ومتدربة، في إطار البروتوكول بين وزارة العمل والمؤسسة، كما شاركت المديرية في ندوة التوعية التي تم تنظيمها في المعهد العالي للصحة العامة التابع لجامعة الإسكندرية حول الصحة وتحديات ضغوط العمل Health and stress challenges، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة ومستحدثة لهم على المهن التى تحتاجها سوق العمل، وكذلك تكثيف التوعية والتثقيف للعاملين بالمنشآت بحقوقهم وواجباتهم والمزايا المتوفرة، وكذلك لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، الانتهاء من الدورة التدريبية  بمقر مركز تدريب مهني محرم بك، علي أساسيات صناعة العطور وخطوات التركيب والتركيز ومراحل التعتيق، والأدوات المستخدمة لصناعة العطور، وتم التطبيق العملي أثناء المحاضرات بالخطوات كيفية تركيب البرفيوم، وكيفية  تسويق منتجات العطور. وذلك تمهيداً للبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وذلك تحت إشراف ايفيت عبدالمسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهني، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهني محرم بك، والدكتور روماني نزيه خبير دولي معتمد في صناعة العطور ومستحضرات التجميل.

وأضاف وكيل المديرية المشاركة فى أعمال ندوة التوعية التي أقيمت بالمعهد العالي للصحة العامة التابع لجامعة الإسكندرية، بعنوان الصحة وتحديات ضغوط العمل Health and stress challenges، وذلك بمقر المعهد العالي للصحة العامة وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة المعنيه وطب الصناعات وبيئة العمل، وألقت فاتن محجوب مدير إدارة الرعاية بالمديرية محاضرة بعنوان “دور وزارة العمل” وإلقاء الضوء على قانون العمل، لتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وفق أحكام القانون.

وزارة القوى العاملة وزارة العمل مديرية العمل محافظة الاسكندرية دورة تدريبية مجال صناعة العطور مركز تدريب مهني محرم بك مؤسسة المستقلين الدولية

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