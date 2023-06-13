الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوات للتوعية بمخاطر الإدمان بشركات ومصانع سوهاج

الندوة
الندوة

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ٤ ندوات ولقاءات تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر إدمان وتعاطي المواد المخدرة في كبري الشركات والمصانع بسوهاج، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المديرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، تحت رعاية اللواء طارق الفقي، المحافظ، وفي ظل توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول حقوق وواجبات العمال, والقضايا الحياتية المهمة في توفير بيئة ومناخ عمل آمن ولائق داخل كل المنشآت في مختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، في تقريره للوزارة، أن الندوة الأولى تم تنظيمها بورشة التدريب بأولاد نصير التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج، وحضرها أكثر من ٥٠ من عمال وموظفي شركة المطاحن، أما الندوة الثانية فأقيمت بمصنع الهدرجة بسوهاج وحضرها عدد ٤٠ من العاملين بالمصنع والإدارة، والندوة الثالثة أقيمت بشركة الأهرام للبلاستيك بالكوثر وحضرها حوالي ٥٠ عاملًا، فضلًا عن ندوة رابعة تم تنظيمها بمصنع السكر بجرجا، وحضرها  ٣٥ عاملًا.

وأضاف مدير المديرية أن الندوات الأربع تناولت محاضرات حول شرح القانون رقم 73 لسنة 2021، والخاص بالاستمرار في الوظائف العامة، بشرط ثبوت عدم تعاطيه المواد المخدرة، وأحقية الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون في عمل التحاليل بشكل مفاجئ، وغير ذلك مما نص عليه القانون. كما تم شرح أخطار الإدمان وتعاطي المواد المخدرة بكل أنواعها، وأثرها السيئ طبيًا واجتماعيًا وأسريًا، وأسباب انتشارها، والفئة العمرية الأكثر تعرضًا لخطر الإدمان، وخطورة الإدمان على الإنتاج وتوفير فرص العمل. كما تم شرح المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003، التي تنص على أنه من الحالات التي تبرر الفصل من العمل تواجد العامل في حالة سكر بين أو تعاطي مواد مخدرة أثناء العمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه قام بتنفيذ الندوات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، محمد شحاتة مدير مكتب سوهاج، ومن مديرية العمل، محمود عبدالهادي مدير عام الرعاية، وناصر حمدان مدير مكتب عمل الكوثر، وعبدالناصر عبدالحميد مدير مكتب عمل جرجا، ومحمود فتحي مدير إدارة علاقات العمل بالمديرية.

الإدمان وتعاطى المواد المخدرة التوعية والتثقيف الفئة العمرية الشركات والمصانع فصل من العمل

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