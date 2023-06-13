أعاصير ورياح شديدة البرودة.. نصف الكرة الجنوبى يستعد لفصل شتاء قاسٍ

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي اشتدت دورة الإعصار المداري فوق بحر العرب بسرعة، وأطلق عليها اسم الإعصار المداري Biparjoy بحلول يوم الجمعة.

وحافظت العاصفة على قوتها من الفئة 1 خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمتوسط سرعة رياح يقدر بـ80 ميلاً في الساعة (129 كم/ ساعة) إلى 90 ميلاً في الساعة.

أمطار غزيرة وأمواج عالية

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه بالرغم من الظروف الجوية القاسية، فقد استمر الإعصار في التعمق نحو اليابسة وتحول لإعصار من الفئة الثانية متجهًا شمالاً نحو الهند وباكستان، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج من 30 قدمًا إلى 40 قدمًا، وسط توقعات بأن يصل إلى اليابسة بين ولاية جوجارات في غرب الهند وجنوب شرق باكستان بحلول منتصف الأسبوع، ومن المرجح أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح قوية.

وتابعت الصحيفة أن السلطات في كلا البلدين تترقب الطقس، وتستعد لإخلاء المنازل القريبة من الشواطئ، مع إصدار تحذيرات السلامة في حالة وصول الإعصار إلى اليابسة.

وأضافت أن التخوفات من الإعصار تأتي في ظل الطقس البارد الذي اجتاح الأرجنتين خلال الأيام الماضية، حيث استمرت الرياح الجنوبية في الاندفاع شمالًا، وخلال عطلة نهاية الأسبوع وصل هذا الهواء البارد إلى باراجواي وبوليفيا والأجزاء الجنوبية من البرازيل، خلف جبهة باردة قوية أدت إلى هطول بعض الأمطار التي تشتد الحاجة إليها.

وأفادت بأنه خلال هذا الأسبوع من المتوقع أن يتغلغل الهواء البارد شمالًا في البرازيل، مع درجات حرارة أقل من المعتاد من 10 درجات مئوية (50 فهرنهايت) إلى 15 درجة مئوية تحت المعدل الطبيعي لشهر يونيو، حيث تعتبر درجات الحرارة الليلية التي تقل عن 10 درجات مئوية غير معتادة في هذه المنطقة، وهو أمر مهم للغاية لزراعة المحاصيل، وهناك خطر حدوث الصقيع في بعض المناطق.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه في ظل مواجهة نصف الكرة الجنوبي الأعاصير والرياح شديدة البرودة، فإن الطقس الدافئ والرطب يمتد عبر النصف الشمالي، حيث تشهد معظم دول شمال أوروبا طقسا حارا للغاية يتجاوز الـ30 درجة مئوية، خصوصًا في بريطانيا والدول الإسكندنافية، من المرجح أيضًا أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء إسبانيا والبرتغال مرة أخرى، وقد تصل إلى 40 درجة مئوية عبر بعض الأجزاء الداخلية من جنوب إسبانيا قبل عطلة نهاية الأسبوع.