بعد التتويج باللقب الـ11.. الأهلي يكرر إنجازه في دوري أبطال إفريقيا

لم يسبق أن تمكن نادي إفريقي من التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات في سنوات أربع متتالية نجح فيها في الوصول إلى النهائي سوى النادي الأهلي.

الأهلي يفوز باللقب 3 مرات خلال 4 سنوات للمرة الثانية

وكان الأهلي قد استطاع أن يحقق آخر ألقابه في هذا العام بتفوقه في النهائي على نادي الوداد الرياضي المغربي إذ فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولي، ونجح في الخروج متعادلا بنتيجة إيجابية بهدف لمثله في مباراة الإياب على المركب الرياضي محمد الخامس.

أما اللقبان الآخران الذان حصل عليهما، فكانا في عامي 2020 على حساب مواطنه الزمالك بالتغلب عليه بنتيجة 2 – 1، ولعب النهائي من مباراة واحدة للمرة الأولى، واستضافه ستاد القاهرة الدولي، و2021 أمام نادي كايزر شيفس الجنوب إفريقي إذ فاز عليه بنتيجة ثلاثية نظيفة، وأيضا جرى النهائي من مباراة واحدة للمرة الثانية، واحتضنه المركب الرياضي محمد الخامس.

بينما فقد الأهلي اللقب في عام 2022 بهزيمته على يد الوداد بنتيجة هدفين دون رد، وكان النهائي من مباراة واحدة للمرة الثالثة، واستضافه أيضا المركب الرياضي محمد الخامس.

المرة الأولى

والمدهش إنها ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها الأهلي من حصد 3 ألقاب في بطولة دوري أبطال إفريقيا في سنوات أربع متتالية، فهو فعلها من قبل بداية من عام 2005 إذ احرز اللقب الأول على حساب نادي النجم الساحلي التونسي إذ تعادل معه بنتيجة سلبية في مباراة الذهاب، وفاز عليه بنتيجة كبيرة بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

واللقب الثاني كان في عام 2006 أمام النادي الصفاقسي التونسي حيث تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله على ملعبه في لقاء الذهاب، وانتفض خارج ملعبه، وتمكن من التغلب عليه بنتيجة هدف دون رد في لقاء العودة.

واللقب الثالث كان في عام 2008 على حساب نادي كوتون سبورت الكاميروني إذ فاز عليه بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة الذهاب،ونجح في الخروج متعادلا إيجابيا بنتيجة هدفين لكل منهما في مباراة الإياب.

في حين خسر اللقب في عام 2007 على يد النجم حيث بالرغم من أن الأهلي استطاع أن يخرج متعادلا بنتيجة دون أهداف في لقاء الذهاب خارج ملعبه إلا أنه خسر بنتيجة 1 – 3 في لقاء العودة على ملعبه.

6 مرات الأهلي يحقق اللقب خارج ملعبه

عموما هذه هي المرة السادسة التي يستطيع فيها الأهلى أن يتوج باللقب دوري أبطال إفريقيا خارج ملعبه أي حين تكون مباراة الإياب في النهائي خارج ملعبه.

المرة الأولى كانت في عام 1982 على حساب نادي أشانتي كوتوكو الغاني إذ فاز عليه بـ3 أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب، ونجح في فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله عليه في مباراة الإياب ليحرز الأهلي اللقب الأول في تاريخه.

والمرة الثانية كانت في عام 2006، والمرة الثالثة كانت في عام 2008.

والمرة الرابعة كانت في عام 2012 حيث بالرغم من عجزه عن تحقيق الانتصار على نادي الترجي الرياضي التونسي على ستاد برج العرب في لقاء الذهاب، وتعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله إلا أنه استطاع أن يقلب الطاولة، ويتغلب عليه بنتيجة 2 – 1 في لقاء العودة على الملعب الألمبي حمادي العقربي.

والمرة الخامسة كانت في عام 2021.

الوداد يحقق لقبان على حساب الأهلي

هذا اللقب كان مهما جدا، ويعني الكثير للأهلي لأن الوداد توج باللقب 3 مرات فقط في مسيرته منها مرتان من الأهلي، فالمرة الأولى كانت في عام 2017، وكان الأهلي قد تعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما في مباراة الذهاب على ستاد برج العرب، وانهزم بنتيجة بهدف نظيف في مباراة الإياب على المركب الرياضي محمد الخامس، والمرة الثانية كانت في عام 2022.

إذن التالتة تابته، ونجح الأهلي في انتزاع اللقب من الوداد في النهائي الثالث بينهما.