تشيلسي يدخل صراع التعاقد مع كيليان مبابي

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في صراع التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية، أن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تفعيل شرط تمديد العقد حتى 30 يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن نادي تشيلسي يستعد للدخول في سباق التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن تود بويلي، مالك النادي اللندني، مهتم بالتعاقد مع مبابي ويسعى لإقناعه بالانتقال لصفوف النادي.

كما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، بأن نادي مانشستر يونايتد هو الآخر مهتم باللاعب الفرنسي وقد يتقدم بعرض لضمه في نجاح الاستحواذ القطري على أسهمه لصالح الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.

وترى الصحيفة، أن إدارة باريس ليست مستعدة لرحيل مبابي في الصيف المقبل مجانًا، وستكون منفتحة على سماع العروض لضمه في الانتقالات الجارية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2024، أي أنه في حالة عدم رحيله سيكون له الحق في التوقيع لأي نادٍ بحلول 1 يناير من العام المقبل ودون الرجوع لإدارة النادي الباريسي.