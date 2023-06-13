نصير: مصر تعزز الحوكمة والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربي، إن الحوكمة تعد من الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، حيث تعتبر البنية الأساسية التي تعزز تحقيق الأهداف الأخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب اللواء طارق نصير، ضمن وفد البرلمان العربي في المنتدى العربي حول "تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع البرلمان العربي ومنظمة الإسكوا ومنظمة الشفافية الدولية.

وأضاف نصير أن مصر قامت بجهود كبيرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالحوكمة وتطبيقاتها من خلال رؤية مصر 2030.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول العربية للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن لخلق بيئة ومناخ ملائمين للعمل والإنتاج.

وأكد نصير أهمية دور المجتمع المدني في وضع خطط التنمية وتنفيذها وتقويمها وتنظيم المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد واستدامتها باعتبارها أداة للتواصل بين المواطنين ومتخذ القرار.