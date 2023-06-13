الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه الفيوم: بيع وتركيب 84 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب

مياه الفيوم
مياه الفيوم

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أنه تم بيع وتركيب 84110 قطعة موفرة لمياه الشرب، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التنمية المحلية، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ومختلف الجهات الحكومية، وداخل مباني الشركة المختلفة، بالإضافة إلى ما تم بيعه للعملاء من خلال مراكز خدمة العملاء وإدارة التسويق بالشركة. 

وأكد النجار حرص الشركة على نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أهمية القطع الموفرة، والتي من شأنها توفير كمية المياه المستعملة من ٣٠% إلى٥٠ % من قيمة الاستهلاك .

وأوضح رئيس الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للاستعلام وشراء القطع الموفرة، وذلك من خلال مراكز خدمه العملاء، إدارة التسويق  الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى،المركز الاعلامي للشركة، تطبيق الواتساب على رقم ٠١٢٧٥٣٥٨٥٣٨.

مياه الفيوم بيع و تركيب ٨٤ ألف قطعة موفرة مياه الشرب مراكز خدمة العملاء

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