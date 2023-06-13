خبير زراعة حيوية: مصر تحقق اكتفاء ذاتي من الأرز باستنباط أصناف جديدة

قال حازم عبدالهادي ، خبير الزرعة الحيوية، إن مصر كانت من أكبر الدول المصدرة للأرز منذ 10 سنوات مضت، مشيراً أن لدينا أكتفاء من المحصول، ومايحدث في زيادة أسعاره سببه جشع التجار، حيث يقوم عدد من الفلاحين بأحتكار السوق من خلال تخزين كميات من الأرز الشعير، مما تسبب في إرتفاع أسعار طن الشعير إلي 20000 ألف جنيها.

وأكد “حازم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"أن الأرز محصول استراتيجي لا غني عنه، ففي عام 2018 كان لدينا انخفاض في أسعار المحضول ، حيث كنا نستورد ما يقرب عن 70 ألف طنا، وبدأنا في زيادة كمية الإنتاج مرة أخري ليضل تقليل ما نستورده إلي 50 الف طن شعير لسدة الفجوة مابين الإنتاج والزراعة.

وأشار إلي أن مصر لديها إكتفاء من الأرز، باستنباط أصناف جديدة من المحصول تم زراعتها في البلاد، تعطي إنتاجية أعلي بأقل تكلفة، مؤكداً أن حجم المساحة المنزراعة خلال العام الجاري مليون ونصف فدان، مشيراً إلي أن انتاج الفدان يختلف من نوع إلي آخرمن التقاوى، فقد يتراوح إنتاج الفدان بين 3 إلي 4 طن.

وأختتم حازم عبدالهادي أن حجم الاستهلاك السنوي من الأرز 3 مليون و200 الف طن ، مشيراً إلي أن لدينا مساحات كبيرة ويجب علي الحكومة توفير التقاوي بأسعار مخفضة ويكون هناك دعم للمزراعين لزيادة المساحة المنزراعة من المحصول.