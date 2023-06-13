الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير زراعة حيوية: مصر تحقق اكتفاء ذاتي من الأرز باستنباط أصناف جديدة

مهندس حازم عبدالهادي
مهندس حازم عبدالهادي

قال حازم عبدالهادي ، خبير الزرعة الحيوية، إن مصر كانت من أكبر الدول المصدرة للأرز منذ 10 سنوات مضت، مشيراً أن لدينا أكتفاء من المحصول، ومايحدث في زيادة أسعاره سببه جشع التجار، حيث يقوم عدد من الفلاحين بأحتكار السوق من خلال تخزين كميات من الأرز الشعير، مما تسبب في إرتفاع أسعار طن الشعير إلي 20000 ألف جنيها.

 

وأكد “حازم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"أن الأرز محصول استراتيجي لا غني عنه، ففي عام 2018 كان لدينا انخفاض في أسعار المحضول ، حيث كنا نستورد ما يقرب عن 70 ألف طنا، وبدأنا في زيادة كمية الإنتاج مرة أخري ليضل تقليل ما نستورده إلي  50 الف طن شعير لسدة الفجوة مابين الإنتاج والزراعة.

 

وأشار إلي أن  مصر لديها إكتفاء من الأرز، باستنباط أصناف جديدة من المحصول تم زراعتها في البلاد، تعطي إنتاجية أعلي بأقل تكلفة، مؤكداً أن حجم المساحة المنزراعة خلال العام الجاري مليون ونصف فدان، مشيراً إلي أن انتاج الفدان يختلف من نوع إلي آخرمن التقاوى، فقد يتراوح إنتاج الفدان بين 3 إلي 4 طن.

 

وأختتم حازم عبدالهادي أن حجم الاستهلاك السنوي من الأرز 3 مليون و200 الف طن ، مشيراً إلي أن  لدينا مساحات كبيرة ويجب علي الحكومة توفير التقاوي بأسعار مخفضة ويكون هناك دعم للمزراعين لزيادة المساحة المنزراعة من المحصول.

حازم عبدالهادي خبير الزرعة الحيوية أكبر الدول المصدرة للأرز منذ 10 زيادة من الأسعار الفلاحين

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة العامة

طلاب ثانوية فى حلوان: "الاقتصاد سهل والإحصاء ماتتحلش"

القنصل الروسى بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" فى روسيا

كشف ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على آخر وإصابته بالقاهرة

محافظ قنا يزور مصابى حريق محطة وقود المعنا فى المستشفى الجامعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

"القاهرة عن قرب"!

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟