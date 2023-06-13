الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القنصل الروسي بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" في روسيا

القنصل الروسي بالغردقة
القنصل الروسي بالغردقة

قال القنصل العام الروسي في مدينة الغردقة فيكتور فوربييف، إن إجراءات دفن الشاب الروسي الذي راح ضحية حادث هجوم القرش ستتم في روسيا وليس في مصر.

وأضاف "فوربييف" في تصريحات له: "نقدر ونثمن التعازي التي تلقيناها من مختلف الجهات المختصة والمواطنين العاديين من الغردقة".

وتابع القنصل العام الروسي في مدينة الغردقة، أن الحادث عارض من الممكن وقوعه بأي دولة في العالم، وكان هناك تواصل مع مختلف الجهات المعنية أثناء الحادث.

وكشف أن السلطات المصرية لم تتوانى عن تقديم كل المساعدات اللازمة والتعاون في إنهاء الإجراءات الخاصة بالواقعة، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية ومحافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن المواطنين الروس يعشقون مدينة الغردقة ويفضلونها دائماً.

تسليم جثة الشاب الروسي ضحية حادث القرش بالغردقة 

كانت كشفت مصادر طبية بمستشفى الغردقة العام عن تسليم جثة الشاب ضحية هجوم القرش لمندوب السفارة الروسية بالقاهرة، وذلك بعد صدور قرار النيابة بالتصريح بتسليم الجثة من مشرحة مستشفى الغردقة العام، عقب انتهاء الطب الشرعي من الكشف الطبي الظاهري على الجثة.

وقدّم اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واجب العزاء لـ "يوري فوبوف"، والد الشاب الروسي، الذي تعرض لحادث هجوم سمكة القرش.

وأكد والد الفقيد أن ما أصاب ابنه هو قضاء وقدر ويحدث في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بالأمن والأمان الذي تشهده مدينة الغردقة ويرفض أن يتم المتاجرة بالحادث، حيث إنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها المدينة، كما قدّم الشكر إلى سكرتير عام المحافظة على زيارته لتقديم واجب العزاء ممتنًا لاهتمامهم ورعايتهم.

وقال فيكتور فوربوف، القنصل العام الروسي، إن حادث القرش هو حدث عارض، وإن مثل هذه الحوادث تحدث بجميع دول العالم الساحلية.

القنصل الروسي السفارة الروسية قنصل روسيا بالغردقة محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة جهود الحكومة المصرية هجوم سمكة القرش هجوم القرش المواطنين الروس

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

توزيع درجات الاحصاء للصف الثالث الثانوي 2023

الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة مستجدات مشروعات التعاون

وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف