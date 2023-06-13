"تاون جاس": أعمال صيانة طارئة بطريق مصر حلوان الزراعي اليوم

أعلنت منذ قليل، الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن إجراء أعمال صيانة طارئة بطريق مصر حلوان الزراعي - طرة البلد - بجوار مجمع المدارس، اليوم الثلاثاء.

وتهيب الشركة بالعملاء والمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه لن يتم قطع الغاز عن اي من العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنتهم وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالإتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة .