عواصف ترابية وارتفاع فى درجات الحرارة بالوادى الجديد

تعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لعواصف ترابية وارتفاع في درجات الحرارة، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، خاصة التي تربط مدن المحافظة وبعضها، والمحافظة بالمحافظات المجاورة، نتيجة عدم استقرار الطقس، وانعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها، على عكس الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة، بينما تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقي أي بلاغات، والسيطرة في حال وقوع حوادث جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر.

وعلى صعيد آخر، قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن مديرية الطرق والنقل بدأت في تنفيذ أعمال الرصف التي تشمل أعمال التشريب ووضع البيتومين بشارع الجمهورية بمدينة موط بمركز الداخلة، بطول 3 كيلومترات وعرض 15 مترا، استعدادًا لوضع طبقة الأسفلت.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية ضمن خطة الرصف؛ لتيسير حركة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

وأشار الزملوط إلى استمرار رفع كفاءة الطرق الداخلية المتهالكة علاوة على أعمال الصيانة الدورية المنتظمة.