محافظ قنا يزور مصابي حريق محطة وقود المعنا في المستشفى الجامعي

توجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلى مستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ للاطمئنان علي الحالة الصحية لسائق وعامل، اللذان أصيبا في موقع الحريق الذى وقع بإحدى محطات الوقود.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حجاج منصور مدير عام المستشفيات الجامعية، وأحمد عبد الخالق مدير إدارة الأزمات وعدد من القيادات التنفيذية.

وحرص محافظ قنا على الاطمئنان على الحالة الصحية لـ 2 مصاب بالحادث، حيث تم إجراء الفحوصات وتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما وجه بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين طوال مدة إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج لحين تماثلهم للشفاء.

- إشادة بالموقف البطولي لسائق سيارة الوقود

وأشاد المحافظ بالموقف البطولي لسائق سيارة الوقود التي اشتعلت بها النيران، أثناء تفريغ الوقود وذلك لقيامه بنقل السيارة فور ملاحظته اشتعال النيران بها خارج محطة الوقود مما أدى إلى الحد من اشتعال النيران بالمحطة والحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن ما قام به هذا السائق يُعد مثلاً يحتذى به في التضحية من أجل الأخرين.

كان قد انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء أيهاب طه مدير أمن قنا، إلى موقع الحريق الذي وقع بإحدى السيارات الناقلة للمواد البترولية، مُحملة بـ 20 طن بنزين ، مما أدى إلى امتداد الحريق إلى محطة وقود على طريق مصر أسوان بمنطقة المعنا.

وأكد محافظ قنا، أنه فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بالمحافظة باندلاع حريق بأحد السيارات الناقلة للمواد البترولية بجوار محطة وقود بمنطقة المعنا، تم على الفور الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، و10 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع إصابات أو حالات اختناق.

كما تم الدفع بسيارتين أمن مركزى لفرض كردون أمنى لحماية المواطنين، كما قامت إدارة مرور قنا بغلق الطريق المار أمام البنزينة وفتح طرق بديلة، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح، ولكن أسفر فقط عن إصابه سائق السيارة الناقلة للوقود وعامل بمحطة الوقود.