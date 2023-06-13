جبالي يحيل 4 اتفاقيات دولية للجان البرلمان للمناقشة والدراسة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيات دولية، إلى اللجان النوعية المختصة.

جاء ذلك بعد أن تبين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية توافقها مع الدستور المصري، وتم إحالة اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25-7-2022، بمبلغ 1.850.260 يورو، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023، إلى لجنة النقل والمواصلات.

كما تم إحالة اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية، والصادر بها قرار رئيـس جمهـورية مصـر العربية رقم 212 لسنة 2023، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

كما تم إحالة اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

كما شهدت الجلسة إحالة اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023، إلى لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان.