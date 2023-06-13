الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لشقيقين تعديا على شاب في الشرقية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهما بالاعتداء على شاب بالضرب بسلاح أبيض والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات مالية بينهم بدائرة مركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 14729 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 4275 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: إبراهيم ت إ ف، وشقيقه محمد، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 3 أبريل من العام الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق، قد أحدثا جرحًا بالمجني عليه «ت. أ»، وتسببا في إصابته بعاهة مستديمة.

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