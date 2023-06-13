تامر حسنى يعلن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "تاج"

أعلن النجم تامر حسني عن انتهائه من تصوير أحداث فيلمه الجديد "تاج"، وهو العمل الذي ينتمي لأعمال الفانتازيا، لما فيه من مشاهد مبنية على الجرافيك.

وعلم «الدستور» أن الفيلم يحتوي على أكثر من 70% من مشاهد الجرافيك، حيث ينتظر محبو تامر حسني مشاهدته في عمل وهو بشخصية خارقة، حيث سيظهر وهو يطير ويضرب ويقوم بتفاصيل "كوميدية"، طوال أحداث فيلمه الجديد الذي يجسد خلاله شخصية "تاج"، حاملاً اسم الفيلم. يقوم حسني في العمل بصحبة مخرجته سارة وفيق لصناعة مشاهد الجرافيك والتي تعتمد على أدوات تكنولوجية جديدة في عالم صناعة السينما.

العمل يتناول قصة رومانسية لتامر حسني مع بطلة العمل دينا الشربيني، لكن في إطار مبني على الكوميديا الممزوجة بالفنتازيا والأكشن، كما سيحمل العمل العديد من الأغاني التحفيزية التي اشتهر بها حسني مؤخرًا في أفلامه.

ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.