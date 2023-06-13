جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المطاعم والمحال

شن جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر حملة مكبرة بتوجيهات من المهندس محمد مصطفي رئيس الجهاز استهدفت أحياء الفردوس والصفوة، ابني بيتك 2، وطريق الواحات وطريق الفيوم لإزالة كافة المخالفات والعشوائيات والإشغالات.

ولفت جهاز مدينة حدائق اكتوبر في بيان له اليوم إلي أن الحملة المكبرة شملت أشرف الجوهري مدير التنمية بالجهاز رئيسا للحملة وشرطة المرافق بقيادة المقدم طه الجارحي والتي أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات والإشغالات في الطرق الرئيسية وأمام المحال التجارية والمطاعم الأمر الذي يؤدي إلي إعاقة حركة المرور ويشوه شكل المدينة وينشر العشوائيات.

وشدد جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر على أنه سيستمر في الحملات اليومية لاستهداف المخالفات والإشغالات التي تتم من خلال الأفراد والعمل على ضبطها وتحرير محاضر لها وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا أن الجهاز لن يسمح بأي وسيلة من الوسائل بانتشار العشوائية أو ارتكاب المخالفات أو الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتنشر مزيدا من العشوائية وسيتم ضبطها ومحاسبة المخالفين لها.

وطالب الجهاز حدائق اكتوبر المواطنين وسكان المدينة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو إشغالات تحدث أمام المحال أو المطاعم أو الأنشطة التجارية أو في الشوارع الرئيسية من خلال الخط الساخن للجهاز أو الصفحة الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا للحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة حدائق اكتوبر.