غرق طالب في ترعة بمنشأة القناطر

لقي طالب مصرعه، اليوم، أثناء التقاط بعض الصور في ترعة الرياح الناصري أمام قرية برقاش بمنطقة منشأة القناطر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من عمليات النجدة بوجود غريق أمام قرية برقاش.

وتبين أثناء قيام طالب 13 سنة ومقيم دائرة القسم بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية من هاتفه بجوار الرياح الناصري سقط غريقًا بالمياه.

وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.