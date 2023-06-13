استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة وانتظام حركة الملاحة

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية اليوم، وانتظام حركة الملاحة البحرية وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية رغم تقلبات الجوية وسقوط الأمطار وعدم التأثر بالتقلبات الجوية التي تسود معظم مناطق المدينة ونشاط في حركة الرياح.

منذ استقرار حركة الملاحة وتداول البضائع في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، شهد الميناء نشاطًا ملحوظًا، حيث دخل وخرج عدد 52 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال هذه الفترة، كما يتم حاليًّا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما انتظمت حركة تداول البضائع، حيث تم تداول 181 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وفيما يتعلق بالحاويات، فقد تم تداول حوالي 3187 حاوية مكافئة في مينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء البحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصد الجوي لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذلك الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في كافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن استمرار رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي، وتحذر من نزول مياه البحر لارتفاع الأمواج وشدة التيار بسبب طقس اليوم، مع وصول نسب إشغال الشواطئ في بداية اليوم إلى 10%.

وشهدت الإسكندرية منذ فجر اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، صحبها موجات رعدية على كافة الأنحاء، وبدأت الأمطار خفيفة وزادت شدتها حتى الثامنة والنصف صباحًا.

وكان الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قد أكد على الاهتمام بمنظومة الإنقاذ وحماية الأرواح، كما أهاب برواد الشواطئ الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.