الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأبنائها، اليوم،  في حادث حريق داخل شقة سكنية وذلك في منطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح.  

وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام، وحصلت "الدستور" على صور الحادث الذي وقع صباح اليوم وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها ، وهم " سامح محمود صبري 39 سنة مصاب بحروق من الدرجة الاولى بالوجه والذراعين، رودينا سامح محمود صبري 12 سنة مصابة بحروق من الدرجة الأولى بالذراعين، ريتال سامح محمود صبري 10 سنة مصابة بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والذراع الأيسر"، والأم إيمان حسن علم 33 سنة والتي توفيت متأثرة بإصابتها من الحريق.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم في قسم الحروق، بالإضافة إلى التحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

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إجراء الفحوصات الطبية اسماء المصابين حريق داخل شقة سكنية مستشفى مطروح العام مصرع سيدة

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مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

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