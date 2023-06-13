الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 622 شاحنة و 77 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 296 شاحنة و 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 326 شاحنة و5 سيارات. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي  بوسيدون اكسبريس ، القاهرة وامل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و 135 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة. 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1450 راكب بموانيها.

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بضائع ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 13 ألف طن بضائع عامة المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر

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