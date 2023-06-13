الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحرير 71 محضرا بمخالفات تموينية في حملات تفتيشية بالدقهلية

التموين
التموين

حررت مديرية التموين بالدقهلية، 71 محضرا من المخالفات التموينية المتنوعة، خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بعدد من مراكز ومدن المحافظة وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح  السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت إدارات "ميت غمر والمنصورة ومراكز جمصة وشربين وآجا وطلخا وميت سلسيل" وأسفرت عن ضبط وتحرير 71 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

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