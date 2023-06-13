مراجعة نهائية أمام لجان الثانوية بمطروح.. والطلاب: متفائلون وربنا هيوفقنا

قام طلاب الثانوية العامة بمطروح بالمراجعة النهائية أمام اللجان وذلك قبل بدء الامتحانات في يومها الثاني في مادتي الاقتصاد والإحصاء.

ورصدت “الدستور” الطلاب أثناء المراجعة النهائية أمام لجنة مجمع أبو بكر الصديق.

وقال طارق مسعود، طالب بشعبة علمي علوم، لـ"الدستور، إنه اجتهد على مدار عام كامل وقبل الامتحانات وضع جدولا للمراجعة، وتابع: "كنت بذاكر المادة في يوم وأعيد مرة أخرى"، بالإضافة إلى الاستعانة بفيديوهات يوتيوب.

ووجه إلى زملائه بالتركيز في أسئلة الامتحانات والهدوء أثناء الإجابة: "اجتهدت وذاكرت ومتفائل بباقي الامتحانات.. إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل.. نفسي التحق بالكلية الحربية".

وأشارت خلود سليم طالبة الثانوية العامة شعبة الأدبي خلال حديثها لـ"الدستور" إلى أن معدل المذاكرة قبل الامتحانات لا يقل عن 6 ساعات يوميا "متفائلة عشان ذاكرت وربنا هيوفقني إن شاء الله.. نفسي ألتحق بكلية الإعلام أو الألسن".