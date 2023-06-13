الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يونس مخيون: لم نستجب لدعوة الإخوان للسير على طريقهم العنيف

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويونس مخيون

قال يونس مخيون، رئيس مجلس الشيوخ عن حزب النور، إن حزب النور أخلاقه لا تتجزأ على الإطلاق، معبرًا: "قمنا بدخول السياسية بأخلاق الإسلام ولكن كان للإخوان نهج مختلف، فكانوا جهلاء بشكل كبير بالعلوم الشرعية ولم يسيروا على نهج العلم الشرعي الإسلامي في حكمهم كما كانوا يقولون". 

خلافات الحزب مع الإخوان

وأكد يونس مخيون، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان تعمدوا إسقاط الدكتور عبد المنعم شحات، حيث تحالفت هذه الجماعة مع المنافس، قائلًا: "الإخوان كان عندهم استعداد يدعموا أي حد ماعدا حزب النور، ونحن لا نبيع المباديء من أجل المنصب، وأذا تعارض الحزب مع مصلحة الوطن فسوف نقوم بحل الحزب".

استخدام العنف  

وتابع: "السلفية العامة متواجدة بكثرة في القاهرة،  ونحن في الدعوة السلفية نتبع منهج واضح وندعم قضايا بعينها مثل تحريم التكفير والعنف، منظورنا للجهاد، لذا نحصن الشباب من الانجراف وراء تلك الأفكار الضالة التي يغرسها الأخوان في الشباب".

واستطرد: "بعض من كان يتبع المنهج السلفي العام انساقوا وراء أكاذيب الإخوان الخداعة، وتم تكفيرنا ومهاجمتنا من الإخوان بسبب عدم مساندتنا لهم في أحداث رابعة".

وذكر، أن رابطة "حازمون" انتهجوا نهج عنف، ولهذا تم استغلالهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين، فكانوا أداة العنف للإخوان، وكان منهج الإخوان  استخدامنا بنفس الطريقة ولكن لم يستجب الحزب لذلك.

يونس مخيون حزب النور حكم الإخوان العنيف الشاهد اكسترا نيوز

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