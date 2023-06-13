الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صفاء النجار تُشيد بتوجيه الرئيس بإنشاء "مقبر الخالدين"

صفاء النجار
صفاء النجار

أعربت الدكتور صفاء النجار، عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مقبرة الخالدين لتضم رفات الرموز التاريخية.

وقالت "النجار"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"كنت واثقة أن الرئيس السيسي، سيأخذ هذا القرار بمجرد أن يكون أمامه صورة حقيقية وواضحة للوضع. ومؤمنة بأن 30 يونيو قامت من أجل المحافظة على الهوية المصرية والآثار وكل الموروثات التاريخية هي جزء من الهوية المصرية".

ولفتت إلى أنه "لا يمكن في ظل قيادة الرئيس ووعيه بأهمية الهوية المصرية وبضرورة وحتمية المحافظة عليها، أن يتم مثل تلك الإجراءات، ودون النظر في تأثيرها وضررها على الآثار وعلى وجود مصر والاتفاقيات الدولية الموقعة مع منظمة اليونسكو".

وتابعت:"أظن أن هذا القرار يعطي الأمل للمثقفين المصريين سواء كانوا آثريين أو إعلاميين، بأن الصوت المصري لا بد أن  يكون حاضرًا لتوصيل الصورة الصحيحة للقيادة السياسية"، مضيفة:"لا يُمكننا الإذعان إلى اليأس مهما الناس قالت تم إزالة عدد كبير، علينا أن نحاول دائمًا".

وأضافت:"وذلك لأن المثقفين المصريين هم دائمًا القاطرة الرئيسية في التنمية. وهذا ما يجعلنا نستعيد دائما حضورهم كمحرك أساسي لما أوصلنا إلى 30  يونيو، والذي جاء عبراعتصامهم في وزارة الثقافة واحتجاجهم وإصرارهم على تغيير وزير الثقافة". 

ونوهت بأن "تدخل الرئيس بمثابة تصحيح للمسار، كان بيتكلم فيه مع أثريين على درجة كبيرة جدا من الوطنية والوعي والخوف على الآثار المصرية، وعلى التراث المصري وعلى النسيج التراثي للقاهرة".

الكاتبة الصحفية والإعلامية الدكتور صفاء النجار الرئيس عبد الفتاح السيسي الهوية المصرية منظمة اليونسكو منطقة مقابر الإمام الشافعي مقابر السيدة نفيسة

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