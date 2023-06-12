الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 6 متهمين بمحاولة خطف تاجر سيارات شهير بمنشأة ناصر

حبس
حبس

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، الاثنين، حبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بمحاولة خطف رجل الأعمال «سمير . ر»، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر من تاجر سيارت بأنه حال سيره بالسيارة "ملكه"، فوجئ بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجهولين قاموا باستيقافه واستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى استغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار.

وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من جمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص "أحدهم يعمل طرف المجنى عليه"- ولثلاثة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهم، بحوزة أحدهم السيارة، فرد خرطوش "المستخدمان فى الواقعة.

بمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، على النحو المشار إليه، وأقروا بقيامهم بالإتفاق فيما بينهم على اختطاف المجنى عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى، وذلك بمساعدة أحدهم "مستغلًا طبيعة عمله لدى المجنى عليه" من خلال تحديد خط سيره وإبلاغ باقى المتهمين فور تحركه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة منشأة ناصر الجزئية حبس رجل الأعمال خطف

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