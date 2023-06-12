الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مصر لا تنسى رموزها".. أول تعليق من أحمد موسى بعد توجيه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية لا تنسى العظماء والرموز سواء كانوا على قيد الحياة أو توفاهم الله، معبرًا: "سيادة الرئيس لا ينسى أحدًا".

مقبرة الخالدين 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تشكيل لجنة يترأسها الدكتور مصطفى، لتضم جميع الجهات المعنية والمختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفسية والإمام الشافعي.

 

وأضاف في حديثه، أن البيان الرئاسي أكد أن تلك اللجنة ستقوم بدراسة البدائل المتاحة وإعلان نتائجها للرأي العام قبل اليوم الأول من يوليو 2023.

نقل المقابر 

كما وجه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين بموقع مناسب لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات في رفعة الوطن.

وتابع: "هناك تقدير رئاسي لكل من ساهم في رفعة الوطن المصري، وبالرغم من الهجوم الذي تم شنه على الدولة في هذا الأمر إلا أن الدولة كانت تخطط لأن تحافظ بشكل محكم على مقابر تلك الرموز التي تقدرها الدولة المصرية عبر التاريخ". 

واستطرد: "سيكون هناك متحف ليضم السير الذاتية لهؤلاء الرموز الذين قدموا الكثير والكثير لوطنهم من قبل، الدولة لا تضيع مجهود أي شخص قدم للوطن، مافيش أروع من كدا وهو ده رئيس مصر الذي يقدر ويحترم الجميع".

 

أحمد موسى مقبرة الخالدين على مسئوليتي صدى البلد السيسي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" فى موقع مناسب لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر

حماية الأسرة المصرية.. ماذا يجرى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

السيسى يوجه بتشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة

وزيرة التعاون ووزير التجارة العراقى يترأسان الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية العراقية

رفضت معاشرته.. الإعدام لحارس عقار قتل سيدة أجنبية بالغردقة

3 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق بشقة سكنية في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة