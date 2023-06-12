"مصر لا تنسى رموزها".. أول تعليق من أحمد موسى بعد توجيه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية لا تنسى العظماء والرموز سواء كانوا على قيد الحياة أو توفاهم الله، معبرًا: "سيادة الرئيس لا ينسى أحدًا".

مقبرة الخالدين

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تشكيل لجنة يترأسها الدكتور مصطفى، لتضم جميع الجهات المعنية والمختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفسية والإمام الشافعي.

وأضاف في حديثه، أن البيان الرئاسي أكد أن تلك اللجنة ستقوم بدراسة البدائل المتاحة وإعلان نتائجها للرأي العام قبل اليوم الأول من يوليو 2023.

نقل المقابر

كما وجه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين بموقع مناسب لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات في رفعة الوطن.

وتابع: "هناك تقدير رئاسي لكل من ساهم في رفعة الوطن المصري، وبالرغم من الهجوم الذي تم شنه على الدولة في هذا الأمر إلا أن الدولة كانت تخطط لأن تحافظ بشكل محكم على مقابر تلك الرموز التي تقدرها الدولة المصرية عبر التاريخ".

واستطرد: "سيكون هناك متحف ليضم السير الذاتية لهؤلاء الرموز الذين قدموا الكثير والكثير لوطنهم من قبل، الدولة لا تضيع مجهود أي شخص قدم للوطن، مافيش أروع من كدا وهو ده رئيس مصر الذي يقدر ويحترم الجميع".