الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللقاء رقم 1000 لـ"المانشافت".. ألمانيا تتعادل بصعوبة مع أوكرانيا

المنتخب الألماني
المنتخب الألماني

تعادل المنتخب الألماني بصعوبة مع نظيره الأوكراني 3 -3 في المباراة رقم 1000 في تاريخ الماكينات الألمانية. 

وقلب منتخب المانشافت تأخره 1-3 حتى الدقائق السبع الأخيرة إلى تعادل مثير، اليوم الاثنين، على ملعب فيسير شتاديون في بريمن، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين. 

وجرت المباراة في حضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. 

ونجح منتخب أوكرانيا في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به نيكلاس فولكروج لألمانيا في الدقيقة السادسة إلى تقدم مثير بثلاثية، لكن منتخب ألمانيا انتفض في الدقائق الأخيرة وخرج متعادلا. 

وأدرك فيكتور تسيجانكوف لاعب وسط جيرونا الإسباني، التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 19، وبعدها بأربع دقائق سجل الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد الإسباني هدفا بطريق الخطأ في مرماه. 

وفي الشوط الثاني تقمص تسيجانكوف دور البطولة، وسجل الهدف الثاني له والثالث لأوكرانيا في الدقيقة 56، ثم رد كاي هافيرتز بهدف ثان لألمانيا قبل سبع دقائق من النهاية. 

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، حصل منتخب ألمانيا على ضربة جزاء، ترجمها جوشوا كيميتش إلى هدف التعادل القاتل.

المنتخب الألماني الأوكراني مهرجان السكندرية الماكينات الألمانية المانشافت

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