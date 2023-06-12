الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مراجعة ليلة الامتحان.. ننشر ملخص الاقتصاد والإحصاء للصف الثالث الثانوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يؤدي غدًا الثلاثاء الموافق 13/6/2023 طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الاقتصاد والإحصاء الدور الاول، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (699419 ) ألف طالب/ وطالبة أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (700399) طالب وطالبة.

كما أدى عدد (1824) طالب/طالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية. 
بينما أدى عدد (255) طالب/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

 

أسئلة وأجوبة في مادة الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023

وترصد الدستور أسئلة وأجوبة في مادة الاقتصاد للصف الثالث الثانوي ، وفقا لما نشرته وزارة التربية والتعليم:
 

أولا: الاقتصاد مراجعة ليلة الامتحان من هنا .

بنك اسئلة اقتصاد

https://www.facebook.com

 

مراجعة ليله الامتحان

https://www.facebook.com


بنك أسئلة

https://www.facebook.com


بنك أسئلة نجوي التعليمية

https://www.facebook.com


ملخص اقتصاد

https://www.facebook.com

 

بنك أسئلة الأضواء

https://m.facebook.com

متحدث "التعليم": امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول كانت منضبطة

حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا أزهر 2023


امتحان العام الماضي 2022

كل ما يخص المرحله الإعدادية والثانوية 

ثانيا: الإحصاء

https://www.facebook.com/


امتحان العام الماضي

https://www.facebook.com


مراجعة ليلة الامتحان الجمهورية

https://www.facebook.com


إجابة تدريبات الكتاب المدرسي

https://www.facebook.com


إجابة تدريبات الوزارة

https://www.facebook.com


قوانين المنهج

https://www.facebook.com

مراجعة منهج الاحصاء

https://www.facebook.com

 مراجعة الجمهورية 2023

https://www.facebook.com

 

نماذج استرشادية من التوجية احصاء بالإجابة 
https://www.facebook.com

 مراجعة عامة

https://www.facebook.com

 مراجعة عامة 2

https://www.facebook.com


ملخص قوانين الإحصاء لغات

https://www.facebook.com


 مراجعة احصاء لغات

https://www.facebook.com


امتحان الكتروني احصاء لغات

https://www.facebook.com


نماذج استرشادية التوجيه إحصاء لغات

https://www.facebook.com

 

الأدبية والعلمية الاقتصاد والاحصاء التربية الدينية الثانوية العامة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي امتحان التربية الوطنية المرحلة الإعدادية ثانوية العامة طلاب الثانوية العام طلاب الثانوية العامة صف الثالث الثانوي شهادة الثانوية العامة طلاب الثانوية أسئلة وأجوبة في مادة الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023

الأكثر قراءة

حماية الأسرة المصرية.. ماذا يجرى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" فى موقع مناسب لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر

باحث سياسى: أوكرانيا تتبع تكنيك تشتيت القوات الروسية بالهجوم المضاد

التحقيق للمرة الثانية مع منير الوسيمي بـ"الموسيقيين".. الثلاثاء

السيسى يوجه بتشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة

متحدث "التعليم": امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول كانت منضبطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة