مراجعة ليلة الامتحان.. ننشر ملخص الاقتصاد والإحصاء للصف الثالث الثانوى
يؤدي غدًا الثلاثاء الموافق 13/6/2023 طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الاقتصاد والإحصاء الدور الاول، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.
وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (699419 ) ألف طالب/ وطالبة أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (700399) طالب وطالبة.
كما أدى عدد (1824) طالب/طالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية.
بينما أدى عدد (255) طالب/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.
أسئلة وأجوبة في مادة الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 2023
وترصد الدستور أسئلة وأجوبة في مادة الاقتصاد للصف الثالث الثانوي ، وفقا لما نشرته وزارة التربية والتعليم:
أولا: الاقتصاد مراجعة ليلة الامتحان من هنا .
بنك اسئلة اقتصاد
مراجعة ليله الامتحان
بنك أسئلة
بنك أسئلة نجوي التعليمية
ملخص اقتصاد
بنك أسئلة الأضواء
امتحان العام الماضي 2022
كل ما يخص المرحله الإعدادية والثانوية
ثانيا: الإحصاء
امتحان العام الماضي
مراجعة ليلة الامتحان الجمهورية
إجابة تدريبات الكتاب المدرسي
إجابة تدريبات الوزارة
قوانين المنهج
مراجعة منهج الاحصاء
مراجعة الجمهورية 2023
نماذج استرشادية من التوجية احصاء بالإجابة
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مراجعة عامة
مراجعة عامة 2
ملخص قوانين الإحصاء لغات
مراجعة احصاء لغات
امتحان الكتروني احصاء لغات
نماذج استرشادية التوجيه إحصاء لغات