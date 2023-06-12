الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا أزهر 2023

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية 2023

يبحث عدد من المواطنين عن حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا أزهر 2023 لطلاب مرحلة الثانوية في الدقائق الأولى من انطلاق الامتحان الذي انعقد اليوم الاثنين في كافة اللجان المخصصة لامتحانات الثانوية الأزهرية، والتي تجرى وفقا للجدول الزمني المنظم لسير الامتحانات والذي أعلنت المعاهد الأزهرية عنه قبيل انطلاق الامتحانات.

حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا أزهر 2023

يرغب طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم في معرفة مدى صحة تسريب امتحان الاستاتيكا أزهر 2023 عبر تطبيق تليجرام حيث أكد قطاع المعاهد الأزهرية قبل انطلاق الامتحانات على صعوبة تسريب الامتحانات لطلاب الثانوية الأزهرية وذلك بسبب صعوبة اختراق القواعد والتطبيقات الإلكترونية.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أوراق الاسئلة لمادة الاستاتيكا عبر عقب دقائق فقط من بداية الامتحانات فما يتداول البعض اجابة الأسئلة كاملة عقب دقائق فقط وتجرى الآن تحقيقات موسعة فيما إذا كانت الورقة المتداولة بالفعل هى امتحان مادة الاستاتيكا من عدمه ومن المسؤول عن ذلك في حالة التداول.

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جدول امتحانات المواد المتبقية الثانوية الأزهرية 2023 علمي

انطلق بالفعل امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية 2022-2023 علمي يوم السبت الماضي الموافق 2 يونيو 2023 حيث جاء جدول المواد المتبقية كما يلي :-

يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 امتحان مادة النصوص والأدب.

يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 امتحان مادة الأحياء.

يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 امتحان مادة تفاضل وتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 امتحان مادة النحو.

يوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 امتحان مادة الكيمياء.

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يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 امتحان مادة البلاغة.

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يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 امتحان مادة التوحيد.

يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 امتحان مادة الصرف.

يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 امتحان مادة التفسير.

يذكر أن نحو 50738 طالب وطالبة في الصف الثالث الأزهري منهم نحو 27435 طالب و 23303 طالبة في القسم العلمي موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

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