الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التربية الدينية والوطنية تطمئن طلاب قليوب في أول أيام الامتحانات

طلاب قليوب
طلاب قليوب

انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس الجمهورية من اليوم الأول، من امتحانات نهاية العام حيث أدى الطلاب مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية غير المضافين للمجموع، حيث خرجت لجان مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية وانعكس مستوى الامتحان على ردود أفعال الطلاب حيث ارتسمت البسمة على وجوههم فيما بدأ البعض هادئا متأهبا لامتحانات المواد المقبلة.

 

وأعربت تقى جمال الطالبة بمدرسة قليوب الثانوية عن سعادتها بمستوى امتحان التربية الدينية والوطنية، مشيرة إلى أن تلك المواد رغم أنها غير مضافة للمجموع إلا أنها هامة وانتهائها على خير يزيح عنا عبئها لنتفرغ للتركيز على المواد الأخرى مشيرة إلى أن تلك الامتحانات ترهبنا لاستقبال أجواء الامتحانات واللجان وتجعلنا مستعدين وتنزع من قلوبنا الرهبة.

 

من جانبها قالت منه علي، إن امتحانات اليوم جاءت جيدة والوقت كان كافيا للإجابة، متمنية أن تستمر باقي الامتحانات على نفس النسق وتكون في مستوى الطالب المتوسط وننتهي من هذه الفترة العصيبة والتي تؤثر على الطلاب وأسرهم بخير.

ومن المقرر أن تستكمل امتحانات الثانوية العامة غدا الثلاثاء بامتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للشعبة الأدبية، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

 

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