الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات فى عدد من الكليات

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات التمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، والهندسة ببنها، والعلوم. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة مصطفى عميد كلية التمريض، والدكتور السيد علي عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية  ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء بجميع كليات الجامعة منذ بدايتها ولم يتم رصد أى معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة للعمل على راحة الطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليات وتواجد رؤساء اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

كما أكد رئيس جامعة بنها أهمية الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مشيرا إلى حرصه على متابعة سير وانتظام الامتحانات في الكليات بصفة مستمرة  وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات. 

من ناحية أخرى، وعلى هامش جولة تفقد الامتحانات قام رئيس الجامعة بتفقد مبادرة زراعة الأشجار المثمرة  داخل كلية العلوم، بهدف زيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة داخل كليات الجامعة.

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