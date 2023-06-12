الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في 11 نقطة.. خبير تربوى يكشف حقائق عن امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، على أول أيام الثانوية العامة، وقال إن مشكلات الثانوية العامة تظهر في الغش والتسريب وتأخر دخول الطلاب للجان وغيرها.

وأوضح في نقاط لـ الدستور، أهم هذه المشكلات


1/ لا يوجد عمل بشري خالي من الأخطاء سواء من قبل الملاحظين أوالمراقبين أو واضعي الامتحانات.

2/ تزداد الأخطاء مع مركزية الامتحانات وتوحيده علي جميع محافظات الجمهورية وخاصة مع وجود لجان في بعض المحافظات أقل انضباطا من محافظات أخرى.

3/ ضخامة أعداد الطلاب في الثانوية العامة (٧٨٣) ألف طالب علي مستوي الجمهورية  يسمح بزيادة أعداد الملاحظين والمراقبين  والطلاب غير المنضبطين الذين يقومون بالغش وتسريب الامتحانات.
 

4/ قد يكون الطلاب هم السبب في بعض المشكلات لكن ينسبونها إلى اللجان  فقد يحضر الطلاب لسبب او لاخر للجنة ويتم توقيفه قليلا ثم يدعي أن اللجنة هى من أخرته.


5/ لا بد أن يكون التحقيق في أي مشكلة في أي لجنة اذا كانت مشكلة عامة فقط مثل  تأخير تسليم اوراق الاسئلة او ادخال الطلاب على مستوى اللجنة وليس حالات فردية حدث لها ذلك، ومع ذلك يتم النظر إلى ظروف تلك الحالات.

6/ غالبا ما تكون مطالب أولياء الأمور من المسؤولين في بعض اللجان غير قانونية وقد تحيل هؤلاء المسؤولين أنفسهم إلى التحقيق مثل إعطاء وقت زيادة للطلاب في بعض اللجان.

7/ ارتفاع أعمار المعلمين والتوقف عند تعيين معلمين شباب أدى إلى عجز هؤلاء المعلمين عن السيطرة على الطلاب.

8/ استحداث وسائل تكنولوجيا حديثة بشكل يومي أدى الي ظهور أجهزة دقيقة تسمح بتسريب الأسئلة.

9/ رغم أن الغش والتسريب  مشكلة خطيرة تؤذي الآلاف من الطلاب الملتزمين إلا إنه يجب وضع ظاهرة التسريب في اطارها الطبيعي فلو حدث الغش أو التسريب في لجنة أو اثنين أو حتى ثلاثة فلن يحدث في آلاف اللجان الأخرى وبالتالي سيستفيد منه عدد قليل من الطلاب الغشاشين.

10/ انتشار واتساع وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى المبالغة الشديدة في إظهار حالات التسريب والغش وكان كل اللجان فيها تسريب وغش  بينما الواقع غير ذلك تماما.

11/ نعلم جميعا أن ظاهرة الغش والتسريب حدثت وتحدث منذ سنوات وقد لا تنتهي مع ذلك بملاحظة نتائج الطلاب في تلك السنوات يمكن ملاحظة انخفاض نسب النجاح وشرائح المجموع مما يعني ان مئات الالاف من الطلاب لم يستفيدوا منه.

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