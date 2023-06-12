متحدث "التعليم": امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول كانت منضبطة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انضباط وانتظام أجواء امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول.

وقال زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة، إن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم بأداء امتحانات مادة التربية الدينية والتربية القومية، لافتًا إلى أنه لم تتواجد أي مشاكل تُذكر.

كما أن الدكتور رضا حجازي اطمأن على سير العاملين بالامتحانات في كل المحافظات من داخل غرفة العمليات المركزية، حيث كانت توجد عملية ضبط وانضباط وانتظام تؤكد الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

وأوضح أنه منذ الصباح الباكر، تم رصد تداول ورقة امتحانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشيع أنها خاصة بامتحان التربية الدينية، وعلى الفور تم التأكد منها وإصدار بيان فوري بأن هذه الورقة، خاصة بامتحان العام الماضي وليس العام الحالي، وذلك لوقف أي شائعات تتم تداولها.