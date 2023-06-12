بعد تتويجه بطلًا لإفريقيا.. أحمد موسى: “الأهلي دايمًا بيسعد الملايين”

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم على فوز النادي الأهلي على الوداد المغربي أمس وحصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي والوداد

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشارع المصري في جميع المحافظات، شهد احتفالات ومظاهرات مبهجة احتفالا بالنصر العظيم الذي حققه الأهلي، معبراً:" هو ده الأهلي اللي بيسعد الملايين".

أخلاقيات الكرة المصرية

وتابع: "ايه يارجالة اللي عملتوه ده فرحتونا وأسعدتونا، حدثت لقطة تاريخية في الماتش وهي أن كابتن الخطيب كان في المدرجات وكابتن حسام غالي على المنصة، وهذا لا يحدث إلا مع النادي الأهلي، وهذه تقاليد النادي الأهلي وإدارة واضحة تسير على الجميع".

واستطرد:" أخلاقيات الكرة تجدها في النادي الأهلي بصورة كبيرة، الأهلي رجع البطولة من نفس الملعب إللي اتهزم فيه قبل كدا، مافيش نادي راح كاس العالم تسع مرات إلا النادي الأهلي".