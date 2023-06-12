الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "التعليم" يكشف حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

شادي زلطة
شادي زلطة

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة، قائلًا إن الوزارة رصدت تداول ورقة امتحان التربية الدينية في الساعة العاشرة صباحًا، وبالفحص تبين أنها تخص امتحان العام الماضي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من خلال مكافحة الغش الإلكتروني رصدوا حالة غش إلكتروني لمادة التربية الدينية، في حدود الساعة 10:10 أي قبل نهاية الامتحان بربع ساعة.

ولفت إلى أن الملاحظ في إحدى اللجان بمدارس الشرقية، رصد حالة غش لطالب في مادة التربية الدينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونبة تجاه الطالب، وحرمانه من دخول باقي امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، كما تم استبعاد 2 من الملاحظين بلجنة في سوهاج لتسهيلهما عملية الغش في امتحان التربية الدينية للثانوية العامة، وتمت إحالتهما للتحقيق.

وأشار إلى ضبط طالبين لمحاولة الغش الإلكتروني عن طريق الهاتف المحمول بالمنصورة وسوهاج، وتم رصدهما عن طريق الكاميرات، منوهًا إلى أن أغلبية لجان الثانوية العامة مراقبة بنظام الكاميرات، التي ساعدت على تسهيل عملية المراقبة، وضبط أي مخالفات.

التعليم تسريب التعليم تسهيل الغش الغش الإلكتروني

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