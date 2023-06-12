الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ثيو باناجيوتولياس رئيسًا تنفيذيًا لتحالف ستار العالمي

قيادات مصر للطيران
قيادات مصر للطيران

أعلن  تحالف ستار star alliance، أول وأكبر تحالف طيران عالمي في العالم عن اختيار ثيو باناجيوتولياس ليصبح الرئيس التنفيذي التالي للتحالف وذلك لفترة جديدة .

من جانبها، هنأت شركة مصر للطيران عضو تحالف ستار منذ 2008 باناجيوتولياس على توليه هذا المنصب متمنيه له مزيد من النجاحات والإنجازات، حيث يتمتع باناجيوتولياس بخبرة دولية تزيد عن 25 عامًا في مجال الطيران وصناعة الطيران.  

يعد تحالف ستار أكبر تحالف لشركات الطيران العالمية ويضم حالياً 26 شركة طيران من بينها «مصر للطيران» التي انضمت إليه في عام 2008 لتصبح العضو الحادي والعشرين في التحالف وتمتد شبكة خطوط أعضائه لأكثر من 1300 مطارا في 195 دولة حول العالم.

مصر للطيران تحالف ستار مجال الطيران الطيران شركة طيران

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