ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17448 طن تشمل: 5500 طن يوريا و 5448 طن رمل و6500 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45532 طن تشمل : 2634 طن خردة و 503 طن بازلاء و 536 طن بذرة كتان و2200 طن كسب فول صويا و7947 طن حديد و 2344 طن أرز معبأ و1627 طن فول صويا صب و3110 طن زيت طعام و5500 طن كسب صويا و9650 طن ذرة و8921 طن قمح و560 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 626 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 390 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4600 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158082 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 228716 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5823 شاحنة .

تمكنت الاجهزة المختصة من إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية الهيئة العامة للطرق والكبارى والإدارة العامة لصرف دمياط بمركز كفر سعد على مساحة ١٠٠٦متر مربع، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة ٢١ فى مرحلتها الثانية.