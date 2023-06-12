اتصالات النواب: تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيستم بلجان الثانوية العامة

مستقبل ابنائنا فوق كل اعتبار..

أعلن النائب، أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تشكيل غرفة عمليات للمتابعة اليومية مع جميع النواب في الدوائر المختلفة بجميع المحافظات بالتعاون مع المصرية للاتصالات، لتلقي أي مشكلات أو شكاوي خاصة بالسيستم متعلقة بالاتصالات، للعمل علي حلها مع الجهات المعنية المختلفة، مؤكدًا أن مصلحة أبنائنا فوق كل اعتبار، وهي أولوية لدي اللجنة.



وأشاد "بدوي" خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، بحضور المهندس الحسيني محمود نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بجهود وزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات بالتعاون مع لجنة الاتصالات بالبرلمان ووزارة التربية والتعليم، في العمل علي تلافي مشكلات سقوط السيستم بالمدارس التي تؤدي بها امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن اللجنة تابعت المشكلة العام الماضي مع كل مدرسة، ولم نسمع عن مشكلة تذكر هذا العام بفضل جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومتابعة اللجنة.



وثمن بدوي من جهود الدولة المصرية في المنظومة التكنولوجية، مطالباً بالتعاون المثمر بين المصرية للاتصالات وإيتيدا ودعم الشباب في المراكز الإبداعية؛ لتوفير كفاءات وخبرات تتواكب مع المستقبل، مع دعم ملف التدريب للطلاب المتخصصين في الكليات والمعاهد والجامعات المتخصصة.