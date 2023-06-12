الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة بريطانية: أهلى جدة يستهدف ضم رياض محرز بعرض ضخم

رياض محرز
رياض محرز

انضم النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى قائمة اللاعبين التي يستهدفهم الدوري السعودي للتعاقد معهم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الجزائري، صاحب الـ32 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في يونيو 2025.

أهلى جدة السعودى يرغب فى التعاقد مع رياض محرز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي أهلي جدة السعودي، تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أبدى رغبته في التعاقد مع رياض محرز، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن مسئولي أهلي جدة يستعدون لتقديم عرض ضخم يبلغ قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت موسمية، لإقناع رياض محرز بالانضمام إلى الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة، أن نادي اتحاد جدة يريد التعاقد مع رياض محرز بعقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام ثالث.

تقرير صحيفة «ديلي ميل» عن اهتمام أهلى جدة بضم رياض محرز

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن وليد معاذ، رئيس نادي أهلي جدة، يتواجد حاليًا في لندن، لبحث إمكانية إتمام عدة صفقات، وعلى رأسها الحصول على خدمات رياض محرز.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم. 

يذكر أن بيتسو موسيماني نجح في قيادة فريق أهلي جدة نحو الصعود إلى دوري روشن في الموسم الجديد 2023-2024، وذلك بعد الفوز بـ دوري يلو، الدرجة الثانية السعودي.

ماذا قدم رياض محرز مع مانشستر سيتى؟

ونجح رياض محرز في التتويج بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم 2022-2023، حيث حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وكان رياض محرز قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2018، قادمًا من ليستر سيتي.

وخلال هذه الفترة، شارك محرز في 236 مباراة مع مانشستر سيتي، مُسجلًا 78 هدفًا وقدم 59 تمريرة حاسمة.

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