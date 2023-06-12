إحصائيات دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد تتويج الأهلي باللقب

إحصائيات دوري أبطال أفريقيا 2023، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة وعدد من محبي الكرة الأفريقية بجانب جماهير القلعة الحمراء، بعد تتويج الأهلي باللقب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، على "مركب محمد الخامس" في الدار البيضاء بالمغرب، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب المباراة النهائية من المسابقة.

إحصائيات دوري أبطال أفريقيا 2023

ونستعرض لكم إحصائيات دوري أبطال أفريقيا 2023، بعد تتويج فريق الأهلي باللقب، وذلك على النحو التالي:

- أقيمت 143 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية 2023.

- شهدت البطولة تسجيل 320 هدفًا، وإشهار 224 بطاقة صفراء، و7 بطاقات حمراء.

- حصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه.

- بينما يُعد الوداد المغربي الأكثر حصولًا على بطاقات في البطولة برصيد 31 بطاقة صفراء.

- أصبح محمد عبد المنعم سابع لاعب للأهلي يسجل في نهائي دوري أبطال أفريقيا خارج الأرض.

- يحصل الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا على 4 ملايين دولار بعد تتويجه باللقب، فيما سيحصل الوداد الوصيف على 2 مليون دولار.

- بينما ينال فريقا نصف النهائي الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي على مليون و200 ألف دولار.

- يتقاسم الثنائي بولي سامبو (لاعب الوداد المغربي) وفيستون كالالا (لاعب يانج أفريكانز) صدارة هدّافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 أهداف.

- يُعد علي معلول الأكثر صناعة للأهداف في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم برصيد 8 أسيست.

- يُعد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، اللاعب الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه بواقع 8 مباريات.

- أصبح مارسيل كولر أول مدرب سويسري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

• قائمة هدافي دوري أبطال أفريقيا 2023

1- بولي سامبو (الوداد): 7 أهداف في 13 مباراة.

2- فيستون كالالا (لاعب يانج أفريكانز): 7 أهداف في 4 مباريات.

3- محمود عبد المنعم كهربا (الأهلي): 6 أهداف في 10 مباريات.

4- أحمد سيد زيزو (الزمالك): 6 أهداف في 10 مباريات.

5- بيتر شالوليلي (صن داونز): 6 أهداف في 8 مباريات.

6- كاسيوس ميليولا (صن داونز): 6 أهداف في 10 مباريات.

7- بيرسي تاو (الأهلي): 5 أهداف في 12 مباراة.

8- موسى فيري (سيمبا): 5 أهدف في 10 مباريات.

9- محمد عبد المنعم (الأهلي): 4 أهداف في 14 مباراة.

10- حسين الشحات (الأهلي): 4 أهداف في 11 مباراة.